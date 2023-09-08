"Подарки" военкомам в обмен на отсрочку от военной службы и командировки за границу: в НАПК раскрыли факты

Цитата

“Установлено, что подчиненный начальника Запорожского ОТЦК продал жене своего руководителя автомобиль MAZDA CX-5 по цене, которая на 800 тыс. грн меньше его рыночной стоимости. После этого военком принимал решения в отношении подчиненного, в частности, предоставляя ему отпуска для выезда за границу.

Сын другого военкома — руководителя объединенного районного ТЦК города Львова — получил подарок в виде недостроенного дома площадью 638 кв.м и придомовой территории в пгт Брюховичи, Львовской области. Женщина, подарившая дом сыну военкома, связана личными отношениями с мужем (воспитывают общего малолетнего ребенка), который состоит на учете в этом же ТЦК и является лицом, пригодным к прохождению службы в условиях войны.

Этот человек со времени полномасштабного вторжения ни разу не вызывался для прохождения военно-врачебной комиссии, обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений", — рассказали в НАПК о махинациях с подарками военкомам.

Детали

Действия обоих военкомов квалифицированы по ст. 172-5 КУоАП — нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

В соответствии с инкриминируемой статьей военкомы должны уплатить штрафы, а указанные выше подарки будут конфискованы в пользу государства.

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Дополнительно

Согласно законодательству, военкомам (как лицам, указанным в п., п. 1, 2 ч. 1 ст. 3 Закона о предотвращении коррупции) запрещается непосредственно или через других лиц требовать, просить, получать подарки для себя или близких им лиц от юридических или физических лиц, если такие подарки связаны с выполнением военкомами своих служебных полномочий.

В НАПК отметили, что “подарком” считаются деньги или имущество, а также преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, предоставляемые бесплатно или по цене ниже минимальной рыночной.