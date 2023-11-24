"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь
Киев • УНН
Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет на 300 миллионов гривен и бороться со смертностью от алкоголя.
Министерство экономики предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, пишет УНН.
Детали
Минэкономики выставило на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагается повысить размер минимальных цен на алкогольные напитки.
В министерстве уверены, что таким образом увеличатся поступления в государственный и местный бюджеты в размере около 300 млн гривен, а также уменьшится количество смертей, происходящих из-за употребления алкоголя.
Так предлагается повысить цены на:
водку - с 89,4 гривен до 93,6 гривен за бутылку 0,5 л;
виски, ром, джин - со 179 гривен за 0,5 до 203 гривен;
коньяк (три звездочки) - со 128,3 гривен за бутылку объемом 0,5 л до 136 гривен;
коньяк (четыре звездочки) - с 139,3 гривен до 148,6 гривен за 0,5 л;
коньяк (пять звездочек) - с 151,6 гривен до 161,4 гривен за 0,5 л.
Также планируется повышение цен на бренди ординарные со 118,6 гривен до 124,8 гривен за бутылку. Кроме того, могут вырасти цены на сидр - с 29,8 гривен до 55 гривен (за литр), вина игристые в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л - со 109 до 122 гривен и вина виноградные натуральные в стеклянной таре емкостью 0,7 л - с 42 до 66 гривен.
Напомним
В Украине значительно увеличилось количество подделок алкогольных напитков.
"Подарок к праздникам": в Украине снова может подорожать алкоголь
Министерство экономики Украины предлагает повысить минимальные цены на алкогольные напитки, чтобы увеличить поступления в бюджет на 300 миллионов гривен и бороться со смертностью от алкоголя.
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