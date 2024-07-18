В Броварах 70-летний водитель автомобиля Ravon сбил 15-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, сейчас ее состояние стабильное, полиция начала расследование.
В Броварах Киевской области, 70-летний водитель сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 15-летнюю девушку, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
По данным правоохранителей, авария произошла 17 июля, около 07:00 утра по улице Киевская. По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля «Ravon» совершил наезд на 15-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Броварской больницы. Сейчас с девушкой все хорошо, она находится под наблюдением медицинских работников.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УКУ).
На киевской трассе от полученных травм после ДТП погиб водитель17 июля 2024, 21:15 • 15591 просмотр