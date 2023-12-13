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Под Авдеевкой россияне потеряли более 13 тысяч солдат и более двух сотен боевых машин - разведка США

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 13:51  •  23300 просмотра

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Отчеты американской разведки свидетельствуют о значительных потерях российских военных, более 13 000 человек, и потере 220 единиц техники под Авдеевкой. Несмотря на эти неудачи, Россия продолжает свои наступательные операции.

Рассекреченные данные американской разведки свидетельствуют о масштабных потерях россиян в результате штурмовых действий под Авдеевкой. Об этом со ссылкой на Голос Америки передает УНН

Детали

Отмечается, что более 13 000 российских военнослужащих были убиты или ранены после того, как москва начала октябрьское наступление по линии Авдеевка-Новопавловка на востоке Украины.

Кроме того, разведка США считает, что ВСУ удалось уничтожить или подбить более 220 российских боевых машин, что эквивалентно 6 батальонам техники.

Попытка россии осуществить наступление не принесла никаких стратегических достижений

- заявила представительница Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон.

Она также заявила, что потери россиян на поле боя были "серьезными".

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По ее словам, несмотря на потери россия продолжает идти штурмовые действия. 

россия, похоже, верит, что зимой тупик на поле боя исчерпает поддержку Запада для Украины и в конце концов даст России преимущество, несмотря на потери и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования

- пояснила она.

Американские официальные лица отмечают, что Украина также понесла потери, но они не такие большие, как у России. По словам американских чиновников, данные о потерях с обеих сторон конфликта остаются приблизительными.

Дополнение

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 13 декабря 2023 года, с начала вторжения в Украину российские войска понесли примерно 341 500 потерь личного состава и потеряли 5 682 танка.

Напомним

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска проводят частые мелкомасштабные штурмы Авдеевки с разных направлений, пытаясь найти брешь в линии обороны.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
Під Авдіївкою росіяни втратили понад 13 тисяч солдатів та більше, ніж дві сотні бойових машин - розвідка США
US intelligence: Russians lost over 13 thousand soldiers and more than two hundred combat vehicles near Avdiivka
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Отчеты американской разведки свидетельствуют о значительных потерях российских военных, более 13 000 человек, и потере 220 единиц техники под Авдеевкой. Несмотря на эти неудачи, Россия продолжает свои наступательные операции.

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