Под артобстрелами и ударами дронов: за день на Никопольщину совершили 8 атак

День для Никопольщины прошел под артобстрелами и ударами дронов. В общем - 8 атак на район. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, взрывы раздавались в самом Никополе и Марганецкой громаде.

"Повреждены медучреждение, 2 магазина, 3 частных дома и пару хозяйственных построек. Задело линии электропередач. Никто из жителей не пострадал", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что громко было и на Синельниковщине. Из-за вражеской атаки в районе разбиты дома. Последствия еще уточняются.

"В области продолжается воздушная тревога. Будьте в безопасном месте", - резюмировал он.