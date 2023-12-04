Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков
Киев • УНН
Украина экспортировала более 7 миллионов тонн грузов из портов Большой Одессы, в том числе почти 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. С августа 200 судов воспользовались созданным ВМС Украины коридором для выхода и входа.
Более 7 миллионов грузов Украина экспортировала из портов Южный, Одесса и Черноморск. В частности, из них почти 5 миллионов тонн - это продукция украинских аграриев. Об этом сообщил глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, передает УНН.
Более 7 млн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - продукция украинских аграриев.
Детали
Кубраков отметил, что с 8 августа по установленному ВМС ВСУ Украинским коридором прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов - на вход.
Александр Кубраков также сообщил, что в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой еще 31 судно. Кроме того, 30 судов уже следуют по коридору в обе стороны.
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Напомним
10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.
На 24 ноября, по оценкам посольства США, украинским гуманитарным коридору в Черном море прошли уже 153 корабля.
Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков
Украина экспортировала более 7 миллионов тонн грузов из портов Большой Одессы, в том числе почти 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. С августа 200 судов воспользовались созданным ВМС Украины коридором для выхода и входа.
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