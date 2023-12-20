Почти на 3%: на Киевщине уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог

В Киевской области наблюдается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения. Более половины заболевших - дети. Об этом рассказала во время брифинга гендиректор Киевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Родына, передает УНН.

Детали

За текущий период эпидемического сезона гриппом и ОРВИ заболели 151 835 человек, из них у 3% - лабораторно подтверждены случаи коронавируса.

Самые высокие уровни заболеваемости - в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах, самый низкий - в Вышгородском.

В ОВА отметили, что лучшим средством профилактики гриппа и COVID-19 является вакцинация. Проведение прививок рекомендуется до и в течение всего эпидсезона. Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным, вакцину можно приобрести в аптеках. Вакцинация от COVID-19 бесплатная. В течение октября-декабря для нужд учреждений здравоохранения поступило достаточное количество вакцин.

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