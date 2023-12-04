По украинскому "зерновому коридору" переправили уже 7 млн тонн грузов - Зеленский

Украинским "зерновым коридором" перевезено уже более 7 млн тонн грузов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания в понедельник, пишет УНН.

Работает и наш "зерновой коридор". Превысили отметку 7 млн тонн грузов - сообщил Зеленский.

Напомним

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.

На 24 ноября, по оценкам посольства США, по украинскому гуманитарному коридору в Черном море прошли уже 153 корабля.