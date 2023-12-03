По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о взлете МиГ-31К в рф
Киев • УНН
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке.
По всей Украине объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили о взлете у рф МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", передает УНН.
Детали
Воздушная тревога охватила все области Украины.
Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Моздок
Напомним
Президент Зеленский призвал украинцев прислушаться к предупреждениям о воздушных тревогах и поблагодарил всех, кто помогает обороне страны и ее устойчивости в условиях российской агрессии.
По Украине снова распространяется масштабная воздушная тревога. ВС ВСУ предупреждают о взлете МиГ-31К в рф
По всей Украине объявлена воздушная тревога на фоне сообщения о взлете МиГ-31К, носителя ракет "Кинжал", с российского аэродрома в Моздоке.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
В Украине нет дефицита электроэнергии и ограничений потребления, несмотря на временные отключения, вызванные неблагоприятными погодными условиями, техническими проблемами и необходимыми ремонтными работами.
Россияне обстреляли Херсонскую область: погиб 78-летний мужчина
В селе Садовое на Херсонщине в результате российского обстрела погиб 78-летний мужчина.
В Киевском следственном изоляторе прокомментировали ситуацию относительно якобы избиения Дубинского
Киевский следственный изолятор сотрудничал с органами власти в расследовании предполагаемого избиения Александра Дубинского, медицинские осмотры показали, что потребность в госпитализации отсутствует, а факт избиения не подтвердился.
На Таврическом направлении возросла активность пехоты россиян - Тарнавский
На Мелитопольском направлении украинские войска отбили 55 боевых столкновений и нанесли значительные потери российским войскам, уничтожив 440 человек личного состава и 9 единиц военной техники противника.
россияне стали чаще использовать управляемые авиационные бомбы - Игнат
Российская тактическая авиация активно применяет управляемые бомбы на линии фронта, сообщается о более 100 ударов за один день, но стратегическая авиация пока не используется.
В Дании военных привлекут к охране посольств Израиля и синагог
Датские военные помогают полиции в защите еврейских объектов из-за роста террористических угроз, связанных с конфликтами на Ближнем Востоке, сообщает Министерство обороны Дании.
Сенаторы США просят Байдена запретить полеты в Китай
Пять сенаторов от Республиканской партии во главе с Марко Рубио призвали президента Байдена запретить поездки между США и Китаем из-за всплеска респираторных заболеваний в Китае. Китай отвергает эти опасения, называя их "злонамеренными выдумками"
Британская разведка: преодоление российских систем ПВО стало одним из важнейших направлений войны в Украине
Отчеты британской разведки подчеркивают решающую роль российских систем ПВО "Тор" и "Панцирь" в противодействии украинским беспилотникам, отмечая человеческую выносливость, с которой сталкиваются экипажи систем "Тор".
ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли безоружных украинских воинов - Барабаш
Украинские войска ответили российским военным, которые казнили двух безоружных украинских солдат, сдавшихся в плен, а Виталий Барабаш сообщил, что все нападавшие были ликвидированы.