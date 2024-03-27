По меньшей мере 140 человек погибли и 95 пропали без вести после стрельбы в "Крокус Сити Холл"

Согласно предварительным данным, 95 человек считаются пропавшими без вести после теракта. 140 человек погибло. Списки были составлены сотрудниками оперативных служб на основании сообщений, полученных от родственников, пишет УНН, со ссылкой на росСМИ.

Детали

В списки пропавших лиц попали те, с кем родственники не могут связаться с момента теракта, однако они не фигурируют в списке пострадавших или погибших. Некоторые из этих людей могут быть среди погибших, но их тела до сих пор не идентифицированы.

Существует вероятность того, что некоторые люди из списка могут быть живы и просто по каким-то причинам не выходят на связь. Всего пока официально известно о 140 погибших.

Напомним,

Российские следователи допросили семьи 4 таджикских мужчин, обвиняемых в совершении смертоносного нападения на концертный зал под Москвой, а президент Таджикистана Рахмон лично руководил расследованием.