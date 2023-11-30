По Херсонской области россияне выпустили более 650 снарядов, убив человека и ранив пятерых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Херсонскую область 107 раз за сутки, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область более сотни раз, известно об одном погибшем и 5 раненых, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения
Детали
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне; медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе.
Напомним
Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.
По Херсонской области россияне выпустили более 650 снарядов, убив человека и ранив пятерых
Российские войска обстреляли Херсонскую область 107 раз за сутки, в результате чего один человек погиб и пятеро получили ранения.
За сутки в Одесской области восстановили свет еще в 119 населенных пунктах - Кипер
По словам Олега Кипера, электроснабжение восстановлено в 119 населенных пунктах Одесской области, в то время как 109 по-прежнему остаются без электроснабжения.
В Украине улучшилась погода: проезд по основным дорогам есть, но без света до сих пор почти 200 городов и сел
Погодные условия в Украине стабилизировались, движение по основным дорогам обеспечено; однако 191 населенный пункт в 9 областях обесточен из-за неблагоприятных погодных условий, продолжаются восстановительные работы.
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"
Силы обороны Украины уничтожили 14 из 20 беспилотников "шахед", запущенных рф.
Израиль и ХАМАС продлили перемирие
Силы обороны Израиля и ХАМАС продолжают свое перемирие, поскольку посредники работают над освобождением заложников.
Ночью россияне ударили шестью ракетами С-300 по Донецкой области: 10 человек ранены, под завалами люди
Шесть ракет С-300 попали в Покровский район Донецка, ранив 10 человек, в том числе 4 детей, еще 5 пропали без вести под завалами; ребенок был спасен полицейскими парамедиками. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о значительных разрушениях, включая жилые дома и полицейский участок.
Еще плюс 1180: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 328 760 человек личного состава и значительное количество техники, включая 5551 танк, во время вторжения в Украину.
Украинские силовики сбили три российских беспилотника над Никопольским районом
Украинские войска сбили три российских беспилотника над Никополем, и этот район подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, о жертвах не сообщалось.
Гент-Заря: где смотреть матч пятого тура Лиги конференций, кто фаворит букмекеров
Сегодня в матче пятого тура Лиги конференций Заря на выезде сыграет с бельгийским Гентом. Для того, чтобы сохранить минимальные шансы на плей-офф, украинской команде обязательно надо побеждать.
За минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение – Генштаб
Согласно отчету Генерального штаба, украинские войска нанесли удары по живой силе противника и зенитным системам и участвовали в 101 военном столкновении за один день.