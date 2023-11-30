По Херсонской области россияне выпустили более 650 снарядов, убив человека и ранив пятерых

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область более сотни раз, известно об одном погибшем и 5 раненых, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 23 снаряда. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и учебное заведение в Херсоне; медицинское учреждение и дошкольное учебное заведение в Херсонском районе.

Напомним

Силы обороны в ночь на 30 ноября уничтожили в небе над Украиной 14 из 20 ударных дронов типа Shahed. ПВО работала в южных, восточных и центральных областях.