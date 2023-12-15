По Херсонской области россияне выпустили 673 снаряда: попали в зерновой терминал, есть жертва
Киев • УНН
За сутки российские войска 102 раза атаковали Херсонскую область, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 102 раза, в частности зерновой терминал, известно о погибшем и двух раненых, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 102 обстрела, выпустив 673 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения
Детали
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; предприятия и зерновой терминал в Херсонском районе.
Дополнение
В течение ночи враг выпустил по Украине 14 ударных беспилотников "Shahed" - все вражеские дроны были уничтожены.
По Херсонской области россияне выпустили 673 снаряда: попали в зерновой терминал, есть жертва
За сутки российские войска 102 раза атаковали Херсонскую область, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения, а также были нанесены удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.
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