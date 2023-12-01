По Херсонской области россияне выпустили 528 снарядов, трое погибших и 8 раненых
Киев • УНН
Российские войска атаковали Херсонскую область 91 раз за сутки, в результате чего три человека погибли и восемь получили ранения
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 91 раз, известно о трех погибших и 8 раненых людей, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения
Детали
российские военные, по словам главы ОВА, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов и предприятий в Херсоне; дом культуры в Херсонском районе.
Дополнение
Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.
По Херсонской области россияне выпустили 528 снарядов, трое погибших и 8 раненых
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