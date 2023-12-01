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По Херсонской области россияне выпустили 528 снарядов, трое погибших и 8 раненых

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 06:08  •  14983 просмотра

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Российские войска атаковали Херсонскую область 91 раз за сутки, в результате чего три человека погибли и восемь получили ранения

Российские войска за минувшие сутки обстреляли Херсонскую область 91 раз, известно о трех погибших и 8 раненых людей, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, из них - 7 "Shahed". По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов. Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 8 - получили ранения

- сообщил Прокудин в Telegram.

Детали

российские военные, по словам главы ОВА, попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию заводов и предприятий в Херсоне; дом культуры в Херсонском районе.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
По Херсонщині росіяни випустили 528 снарядів, троє загиблих та 8 поранених
Russians fired 528 shells in Kherson region, three killed and 8 wounded
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По Херсонской области россияне выпустили 528 снарядов, трое погибших и 8 раненых

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