ПЦР-тестирование на коронавирус не всегда точно показывает инфицирование COVID-19 - врач-пульмонолог
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сегодня штамм “дельта” является самым распространенным в Украине. Об этом заявила врач-пульмонолог Светлана Гук, лично дважды переболевшая ковидом. Однако, по ее словам, ПЦР-тесты не всегда точно диагностируют болезнь, передает УНН.
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“ПЦР-тестирование делают не всегда точно. Я не говорю, что это кто-то конкретно делает, это не обвинение. Но в теоретическом смысле, не лабораторном, если лаборатория следит за изменением реактивов и закупает их вовремя, а это не дешево, тогда все хорошо, если нет, то могут быть ошибки”, — сообщила Светлана Гук.
По ее словам, именно ПЦР-тестирование не всегда фиксирует штамм “дельта”. Происходит это при условии, когда лаборатория не закупает соответствующие усовершенствованные тесты, и результаты, соответственно, могут быть ложно-отрицательными.
Детали
Однако, рассказала Светлана Гук, от позавчера в их больнице стартовали некоторые изменения по приему больных. “У нас в больнице, с 20 числа приняли приказ, можно госпитализировать в отделение при наличии отрицательного антиген теста, а раньше принимали только с ПЦР”, — добавила она.