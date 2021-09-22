ПЛР-тестування на коронавірус не завжди точно показує інфікування на COVID-19 - лікар-пульмонолог

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“ПЛР-тестування роблять не завжди точно. Я не кажу, що це хтось конкретно робить, це не звинувачення. Але в теоретичному сенсі, не лабораторному, якщо лабораторія слідкує за зміною реактивів і закуповує їх вчасно, а це не дешево, тоді все добре, якщо ні, то можуть бути помилки”, — повідомила Світлана Гук.

За її словами, саме ПЛР-тестування не завжди фіксує штам “дельта”. Відбувається це за умови, коли лабораторія не закуповує відповідні удосконалені тести, і результати, відповідно, можуть бути хибно негативними.

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Однак, розповіла Світлана Гук, з позавчора в їхній лікарні стартували деякі зміни щодо прийому хворих. “У нас в лікарні, з 20 числа прийняли наказ, що можна госпіталізувати у відділення за наявності негативного антиген тесту, а раніше приймали лише з ПЛР” — додала вона.