Планшеты Apple, фотокамеры Sony и прочее: жительница Винницкой области пыталась провезти в Украину 84 единицы техники из Польши

Во время пересечения границы остановили жительницу Винницкой области, которая пыталась ввезти в Украину из Польши партию незадекларированных гаджетов. Об этом сообщают Государственная таможенная служба и Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

На автомобиле "Мерседес" 53-летняя жительница Винницкой области планировала проехать пункт пропуска "Краковец-Корчевая" по зеленому коридору, что свидетельствовало об отсутствии товаров для декларирования. Но дополнительная проверка выявила, что она пыталась провезти 84 единицы новой электронной техники. Среди гаджетов были планшеты Apple, фотокамера Sony, портативная акустика JBL, беспроводные контроллеры для Sony PlayStation 5, наушники, геймпады и прочее.

В отношении гражданки составлен протокол о недекларировании товаров, а сам товар, стоимость которого уточняется, изъят. За попытку ввезти незадекларированный товар законодательство предусматривает наложение штрафа в размере 30 процентов стоимости этих товаров.

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