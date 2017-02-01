Плановые учения спасателей прошли во Львове

Обучение проходили на одном из заводов города Львова. Участие в учениях приняли спасатели, Национальная полиция, патрульная полиция, центральная водолазная служба, коммунальные службы Львова, областной центр экстренной медицинской помощи медицины катастроф.

Во время проведения показательных учений состоялась демонстрация образцов техники и средств механизации Службы спасения. По легенде учений на предприятии состоялось короткое замыкание электрической сети. В результате аварии током поражено одно лицо, возник пожар в здании и на распределительной подстанции. Существует опасность для жизни и здоровья людей. В середине здания находится персонал предприятия.

Во время проведения учений выполнялись следующие мероприятия: тушение пожара, спасение людей на высотах, спасения людей с помощью альпинистского снаряжения, эвакуация пострадавших, охрана общественного порядка и регулирования дорожного движения на территории предприятия, где произошел условный пожар.

Напомним, учения Военно-Морских Сил ВСУ 25 января стартовали в Одесской области .