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Планові навчання рятувальників відбулись у Львові

Планові навчання рятувальників відбулись у Львові

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Львові відбувся навчальний збір керівного складу цивільного захисту Львівської області. В рамках збору відбулись планові навчання рятувальників. Про це повідомив кореспондент УНН.

Навчання відбувались на одному зі заводів міста Львова. Участь у навчаннях взяли рятувальники, Національна поліція, патрульна поліція, центральна водолазна служба, комунальні служби Львова, обласний центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф.

Під час проведення показових навчань відбулась демонстрація зразків техніки та засобів механізації Служби порятунку. За легендою навчань на підприємстві відбулось коротке замикання електричної мережі. Внаслідок аварії струмом уражено одну особу, виникла пожежа у будівлі та на розподільчій підстанції. Існує небезпека для життя та здоров’я людей. В середині будівлі перебуває персонал підприємства.

Під час проведення навчань виконувались такі заходи: гасіння пожежі, рятування людей на висотах, рятування людей за допомогою альпіністського спорядження, евакуація постраждалих, охорона громадського порядку та регулювання дорожнього руху біля підприємства, де сталась умовна пожежа.

Нагадаємо, навчання Військово-Морських Сил ЗСУ 25 січня стартували в Одеській області.

Українські Національні Новини

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