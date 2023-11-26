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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 08:38  •  28260 просмотра

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Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российско-китайский план строительства подводного тоннеля в Крым является нежизнеспособным и его невозможно скрыть. Проект, упомянутый в перехватах, о которых сообщила газета The Washington Post, считается нереалистичным по стоимости и продолжительности.

Вероятные планы России и Китая построить подводный тулель, которая будет соединять Россию с оккупированным Крымом выглядят нежизнеспособными. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морьских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.

Это даже не тоннель метро. Это гораздо большее сооружение и конечно, что это невозможно. Скрыть подобные масштабные проекты так же невозможно. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, эта ситуация правдивая или планировалась, скрыть это невозможно. Особенно учитывая то, что такие проекты даже в достаточно развитых странах занимают годы, я уже не говорю о цене. Поэтому проверить эту информацию пока невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным

- сказал Плетенчук.

Детали

Недавно The Washington post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные украинской стороной, сообщили о тайных переговорах России и Китая о планах строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом, чтобы защитить транспортный маршрут от украинских атак.

Китай пытался сохранить секретность и согласился на проект только при условии "строгого обеспечения полной конфиденциальности". Однако сегодня Дмитрий Плетенчук заявил, что скрыть столь масштабный проект невозможно. Кроме этого сам план выглядит нереалистично, потому что подобные строительства стоят миллиарды долларов и длятся годы.

Напомним

Как сообщал УНН, россия и Китай обсуждают строительство подводного тоннеля в оккупированный Крым, - Washington Post пишет, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством ведут тайные переговоры. Сообщая детали вероятного проекта, американское издание ссылается на информацию от представителей Украины, при этом опрошенные газетой эксперты отметили большую стоимость и сложности строительства подобного проекта в зоне боевых действий.

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Анна Онищенко

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