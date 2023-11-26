Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС
Киев • УНН
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российско-китайский план строительства подводного тоннеля в Крым является нежизнеспособным и его невозможно скрыть. Проект, упомянутый в перехватах, о которых сообщила газета The Washington Post, считается нереалистичным по стоимости и продолжительности.
Вероятные планы России и Китая построить подводный тулель, которая будет соединять Россию с оккупированным Крымом выглядят нежизнеспособными. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морьских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает корреспондент УНН.
Это даже не тоннель метро. Это гораздо большее сооружение и конечно, что это невозможно. Скрыть подобные масштабные проекты так же невозможно. Для этого даже спутниковые снимки не нужны. Поэтому независимо от того, эта ситуация правдивая или планировалась, скрыть это невозможно. Особенно учитывая то, что такие проекты даже в достаточно развитых странах занимают годы, я уже не говорю о цене. Поэтому проверить эту информацию пока невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным
Детали
Недавно The Washington post со ссылкой на перехваченные электронные письма, предоставленные украинской стороной, сообщили о тайных переговорах России и Китая о планах строительства подводного тоннеля, который должен соединить Россию с оккупированным Крымом, чтобы защитить транспортный маршрут от украинских атак.
Китай пытался сохранить секретность и согласился на проект только при условии "строгого обеспечения полной конфиденциальности". Однако сегодня Дмитрий Плетенчук заявил, что скрыть столь масштабный проект невозможно. Кроме этого сам план выглядит нереалистично, потому что подобные строительства стоят миллиарды долларов и длятся годы.
Напомним
Как сообщал УНН, россия и Китай обсуждают строительство подводного тоннеля в оккупированный Крым, - Washington Post пишет, что российские и китайские бизнесмены, связанные с правительством ведут тайные переговоры. Сообщая детали вероятного проекта, американское издание ссылается на информацию от представителей Украины, при этом опрошенные газетой эксперты отметили большую стоимость и сложности строительства подобного проекта в зоне боевых действий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крымский мост обречен - глава СБУ
Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российско-китайский план строительства подводного тоннеля в Крым является нежизнеспособным и его невозможно скрыть. Проект, упомянутый в перехватах, о которых сообщила газета The Washington Post, считается нереалистичным по стоимости и продолжительности.
Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения
Десятки беспилотников атаковали россию, поразив москву, тулу, калугу и брянск. Вместе с тем, министерство обороны россии заявило об уничтожении 20 БПЛА.
В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА
Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.
На Закарпатье завершили строительство моста через реку Тересва
На Закарпатье открылся новый модульный мост через реку Тересва для транспортных средств весом до 3,5 тонн, что обеспечило бесперебойное движение на дороге государственного значения Н-09.
Блокада границы: украинским водителям, которые застряли в Польше, привезли еду и гуманитарную помощь
Украинским водителям в Польше, которые стоят в очередях к украинской границе, привезли гуманитарную помощь из Украины. Людям доставили еду, воду и медикаменты. Украинское министерство предоставило им 2500 литров воды, 1200 обедов и необходимые медикаменты.
В российской туле сбитый дрон врезался в многоэтажный дом
Беспилотный дрон врезался в жилой дом в российском городе тула, после того, как был сбит противовоздушной обороной; местные жители сообщают, что слышали взрывы и видели дым. По данным росСМИ, всего вроде бы сбито три БПЛА на тульской области.
ХАМАС освободил вторую группу заложников: среди пленных 9-летняя девочка
ХАМАС освободил вторую группу из 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 тайцев, которые сейчас направляются в израильские больницы, чтобы воссоединиться с семьями.
Обстрелы Донетчины: погибли двое мирных жителей
Двое мирных жителей погибли и еще один получил ранения вследствие обстрелов армией рф Донецкой области.
Часть оккупированных украинских городов обесточены
В Донецке и почти во всем Мариуполе отключилось электричество, пострадали и другие близлежащие города.
За ночь ПВО Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников
Украинская противовоздушная оборона сбила 8 из 9 атакующих беспилотников-камикадзе "шахед", запущенных российскими войсками, в том числе один в Киевской области.