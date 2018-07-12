План Лондона касательно Brexit предусматривает создание зоны свободной торговли c ЕС

“Этот план предусматривает, что Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз. Он даст Великобритании больше гибкости, которой мы нуждаемся для того, чтобы заключать новые торговые соглашения по всему миру, — говорится в заявлении министра. — Он обеспечит гладкую торговлю товарами между Великобританией и ЕС с помощью новой зоны свободной торговли, которая будет соответствовать потребностям бизнеса”.

Отражение в Белой книге, публикация которой откладывалась долгое время, найдет и крайне болезненная на переговорах тема границы между Северной Ирландией и Ирландией, которая является членом ЕС. “Он (план) обеспечит выполнение обязательства как со стороны Северной Ирландии, так и Ирландии, позволит избежать физического границы без того, чтобы заставить уступить автономией ЕС или суверенитетом Великобритании. Это правильный подход, как для Великобритании, так и для ЕС. В Белой книге излагается в подробностях, как это будет действовать”, — добавил Рааб.

Как сообщал УНН, новый глава британского МИД считает важным роль Джонсона в реакции на инцидент в Солсбери.