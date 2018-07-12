План Лондона стосовно Brexit передбачає створення зони вільної торгівлі c ЄС

“Цей план передбачає, що Велика Британія покине єдиний ринок і митний союз. Він дасть Великої Британії більше гнучкості, якої ми потребуємо для того, щоб укладати нові торгові угоди по всьому світу, — йдеться в заяві міністра. — Він забезпечить гладку торгівлю товарами між Великою Британією і ЄС за допомогою нової зони вільної торгівлі, яка буде відповідати потребам бізнесу”.

Відображення в Білій книзі, публікація якої відкладалася довгий час, знайде і вкрай болюча на переговорах тема кордону між Північною Ірландією та Ірландією, яка є членом ЄС. “Він (план) забезпечить виконання зобов’язання як з боку Північної Ірландії, так і Ірландії, дозволить уникнути фізичного кордону без того, щоб змусити поступитися автономією ЄС або суверенітетом Великої Британії. Це правильний підхід, як для Великої Британії, так і для ЄС. У Білій книзі викладається в подробицях, як це буде діяти”, — додав Рааб.

Як повідомляв УНН, новий глава британського МЗС вважає важливою роль Джонсона в реакції на інцидент в Солсбері.