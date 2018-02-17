"Северный поток-2" является крупным механизмом влияния на ЕС - Волкер

"Северный поток-2 - это полностью политический проект, это не коммерческий проект. Если вы хотите вести коммерческий проект, то вы найдете самый дешевый механизм, чтобы поставлять газ. Но это не самый дешевый вариант. Я думаю, что это большой механизм влияния на Евросоюз", - сказал он.

По словам Волкера, ЕС должен думать о диверсификации энергоснабжения, о энергорыноке, они должны учитывать, что нет новых источников, а есть новые пути передачи газа.

Напомним, в 2017 году по "Северному потоку" в Евросоюз доставлен 51 млрд кубометров газа. Загрузка газотранспортной системы стала максимальной с момента начала работы трубопровода.