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"Північний потік-2" є великим механізмом впливу на ЄС - Волкер

"Північний потік-2" є великим механізмом впливу на ЄС - Волкер

Київ • УНН

 • 10564 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Проект “Північний потік-2” є великим механізмом впливу на Європейський Союз. Про це сьогодні сказав спецпредставник США в Україні Курт Волкер на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“Північний потік-2 — це повністю політичний проект, це не комерційний проект. Якщо ви хочете вести комерційний проект, то ви знайдете найдешевший механізм, щоб постачати газ. Але це не найдешевший варіант. Я думаю, що це великий механізм впливу на Євросоюз”, — сказав він.

За словами Волкера, якщо ЄС думаю має думати про диверсифікацію енергопостачання, про енергоринок, то вони мають враховувати, що не має нових джерел, а є нові шляхи передачі газу.

Нагадаємо, у 2017 році по “Північному потоку” до Євросоюзу доставлено 51 млрд кубометрів газу. Завантаження газотранспортної системи стало максимальним з моменту початку роботи трубопроводу.

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