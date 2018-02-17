"Північний потік-2" є великим механізмом впливу на ЄС - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Проект “Північний потік-2” є великим механізмом впливу на Європейський Союз. Про це сьогодні сказав спецпредставник США в Україні Курт Волкер на українському ланчі у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Північний потік-2 — це повністю політичний проект, це не комерційний проект. Якщо ви хочете вести комерційний проект, то ви знайдете найдешевший механізм, щоб постачати газ. Але це не найдешевший варіант. Я думаю, що це великий механізм впливу на Євросоюз”, — сказав він.
За словами Волкера, якщо ЄС думаю має думати про диверсифікацію енергопостачання, про енергоринок, то вони мають враховувати, що не має нових джерел, а є нові шляхи передачі газу.
Нагадаємо, у 2017 році по “Північному потоку” до Євросоюзу доставлено 51 млрд кубометрів газу. Завантаження газотранспортної системи стало максимальним з моменту початку роботи трубопроводу.