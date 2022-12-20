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Северная Корея запретила веселье, алкоголь и дни рождения во время недельного траура по Ким Чен Иру

Киев • УНН

 • 2190471 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Северная Корея находится в разгар семидневного вынужденного траура по случаю 11-й годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира, и петь, пить или праздновать праздники будет запрещено, сообщают источники Radio Free Asia в стране, информирует УНН.

Детали

Правительство приказало своим гражданам сохранять торжественное отношение к жизни покойного лидера, отца нынешнего лидера Ким Чен Ына, умершего 17 декабря 2011 года. Траур начался в среду и завершится 20 декабря.

"Никогда не употребляйте алкоголь и не занимайтесь такими развлечениями, как пение или выпивка, в период поминания", - заявил Radio Free Asia на условиях анонимности житель северной провинции Рянган.

Кроме того, люди должны смягчать или избегать празднования ключевых жизненных событий, таких как церемонии совершеннолетия, свадьбы, похорон и даже джеса, церемония поминовения умерших.

Власти также призвали людей избегать политических заявлений или критики правительства в этот период и пригрозили, что секретные агенты находятся "на охоте".

По словам источников, передвижение между разными частями страны также будет более ограниченным, чем обычно, и подкуп чиновников для получения проездных билетов будет практически невозможен во время траура.

Второй источник сказал, что в дополнение к директивам о том, чтобы вести себя серьезно и воздерживаться от критики или жалоб на власть, центральное правительство приказало отрядам местного наблюдения усилить наблюдение за людьми.

В провинции Южный Пхеньян, к северу от столицы, жители были вынуждены посещать поминальные службы в течение всего дня, начинавшихся в 9 утра в четверг. Температура колебалась от минус 12 градусов Цельсия до минус 20, сообщил источник RFA.

По словам источника в Южном Пхенане, власти приказали всем присутствующим женщинам носить традиционную корейскую одежду. Существуют как зимние, так и летние версии традиционного наряда, но большинство женщин имеют только один наряд, который они надевают только на официальные мероприятия, большинство из которых проходят в помещении.

"Власть игнорирует дрожащих женщин, даже если у них обнаруживаются симптомы обморожения, такие как переохлаждение и кожный зуд, поэтому люди здесь вот-вот взорвутся от возмущения", - сказал источник в Южном Пхенане.

Источник сообщил, что в уезде Мусан на севере Хамгена власти собрали шахтеров перед зданием правительства на двухчасовую поминальную службу в пятницу, когда погода была -20 градусов мороза.

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