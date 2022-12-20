Північна Корея заборонила веселощі, алкоголь і дні народження під час тижневого трауру за Кім Чен Іром

Деталі

Уряд наказав своїм громадянам зберігати урочисте ставлення до життя покійного лідера, батька нинішнього лідера Кім Чен Ина, який помер 17 грудня 2011 року. Траур розпочався у середу та завершиться 20 грудня.

"Ніколи не вживайте алкоголь і не займайтеся такими розвагами, як спів чи випивка, в період поминання", - заявив Radio Free Asia на умовах анонімності житель північної провінції Рянган.

Крім того, люди повинні пом'якшувати або уникати святкування ключових життєвих подій, таких як церемонії повноліття, весілля, похорон і навіть джеса, церемонія поминання померлих.

Влада також закликала людей уникати політичних заяв або критики уряду в цей період і пригрозила, що секретні агенти перебувають "на полюванні".

За словами джерел, пересування між різними частинами країни також буде більш обмеженим, ніж зазвичай, і підкуп чиновників для отримання проїзних квитків буде практично неможливим під час жалоби.

Друге джерело сказало, що на додаток до директив про те, щоб поводитися поважно і утримуватися від критики чи скарг на владу, центральний уряд наказав загонам місцевого спостереження посилити спостереження за людьми.

У провінції Південний Пхеньян, на північ від столиці, мешканці були змушені відвідувати поминальні служби протягом усього дня, які розпочиналися о 9-й ранку в четвер. Температура коливалася від мінус 12 градусів за Цельсієм до мінус 20, повідомило джерело RFA.

За словами джерела в Південному Пхенані, влада наказала всім присутнім жінкам носити традиційний корейський одяг. Існують як зимові, так і літні версії традиційного вбрання, але більшість жінок мають лише одне вбрання, яке вони надягають лише на офіційні заходи, більшість з яких проходять у приміщенні.

"Влада ігнорує тремтячих жінок, навіть якщо у них виявляються симптоми обмороження, такі як переохолодження і свербіж шкіри, тому люди тут ось-ось вибухнуть від обурення", - сказало джерело в Південному Пхенані.

Джерело повідомило, що в повіті Мусан на півночі Хамгена влада зібрала шахтарів перед будівлею уряду на двогодинну поминальну службу в п'ятницю, коли погода була -20 градусів морозу.