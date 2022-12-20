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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Північна Корея заборонила веселощі, алкоголь і дні народження під час тижневого трауру за Кім Чен Іром

Північна Корея заборонила веселощі, алкоголь і дні народження під час тижневого трауру за Кім Чен Іром

Київ • УНН

 • 2190472 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Північна Корея перебуває у розпалі семиденної вимушеної жалоби з нагоди 11-ї річниці смерті колишнього лідера Кім Чен Іра, і співати, пити чи святкувати свята буде заборонено, повідомляють джерела Radio Free Asia в країні, інформує УНН.

Деталі

Уряд наказав своїм громадянам зберігати урочисте ставлення до життя покійного лідера, батька нинішнього лідера Кім Чен Ина, який помер 17 грудня 2011 року. Траур розпочався у середу та завершиться 20 грудня.

"Ніколи не вживайте алкоголь і не займайтеся такими розвагами, як спів чи випивка, в період поминання", - заявив Radio Free Asia на умовах анонімності житель північної провінції Рянган.

Крім того, люди повинні пом'якшувати або уникати святкування ключових життєвих подій, таких як церемонії повноліття, весілля, похорон і навіть джеса, церемонія поминання померлих.

Влада також закликала людей уникати політичних заяв або критики уряду в цей період і пригрозила, що секретні агенти перебувають "на полюванні".

За словами джерел, пересування між різними частинами країни також буде більш обмеженим, ніж зазвичай, і підкуп чиновників для отримання проїзних квитків буде практично неможливим під час жалоби.

Друге джерело сказало, що на додаток до директив про те, щоб поводитися поважно і утримуватися від критики чи скарг на владу, центральний уряд наказав загонам місцевого спостереження посилити спостереження за людьми.

У провінції Південний Пхеньян, на північ від столиці, мешканці були змушені відвідувати поминальні служби протягом усього дня, які розпочиналися о 9-й ранку в четвер. Температура коливалася від мінус 12 градусів за Цельсієм до мінус 20, повідомило джерело RFA.

За словами джерела в Південному Пхенані, влада наказала всім присутнім жінкам носити традиційний корейський одяг. Існують як зимові, так і літні версії традиційного вбрання, але більшість жінок мають лише одне вбрання, яке вони надягають лише на офіційні заходи, більшість з яких проходять у приміщенні.

"Влада ігнорує тремтячих жінок, навіть якщо у них виявляються симптоми обмороження, такі як переохолодження і свербіж шкіри, тому люди тут ось-ось вибухнуть від обурення", - сказало джерело в Південному Пхенані.

Джерело повідомило, що в повіті Мусан на півночі Хамгена влада зібрала шахтарів перед будівлею уряду на двогодинну поминальну службу в п'ятницю, коли погода була -20 градусів морозу.

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