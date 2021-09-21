Вопрос возраста Одессы рассматривается в суде

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховный суд Украины решил, что вопрос о времени основания Одессы может быть рассмотрен в судебном порядке. Такое решение принято 6 сентября, передает УНН

Детали

Еще в мае 2019 года некий гражданин (в постановлении суда он именуется “ОСОБА_1”) обратился в Окружной административный суд Киева с иском к правительству с требованием внести изменения в Список исторических населенных пунктов Украины, заменив запись “г. Одесса — 1794 год” на “г. Одесса — 1415 год”. Однако и суд первой инстанции, и апелляция отказались открывать дело: по их мнению, вопросы признания исторических дат не относятся к компетенции суда. Истец с этим не согласился, посчитав, что нарушено его конституционное право на “правдивую историю” и заявил, что “неоднозначность в государственных документах вызывает дезориентацию в пространстве и времени”.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда согласился с истцом. Судьи решили, что речь в иске идет о нормативно-правовом акте, следовательно, суды имеют все основания его рассматривать.

Отметим, что споры о возрасте Одессы ведутся среди историков, краеведов и общественников уже много лет. В частности, идею о 600-летней истории города горячо отстаивает уроженец Хмельницкой области Сергей Гуцалюк — историк и активист. С 2019 года он возглавляет Южное межрегиональное отделение Украинского института национальной памяти. Гуцалюк участвовал в событиях 2-го мая в Одессе. Кроме того, его обвиняли в организации избиения Нестора Шуфрича в Одессе осенью 2014 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН-Одесса

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