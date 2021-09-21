Питання віку Одеси розглядається в суді

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Верховний Суд України вирішив, що питання про час заснування Одеси може бути розглянуто в судовому порядку. Таке рішення прийнято 6 вересня, передає УНН.

Деталі

Ще в травні 2019 року якийсь громадянин (в постанові суду він іменується "ОСОБА_1") звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом до уряду з вимогою внести зміни до Списку історичних населених пунктів України, замінивши запис "м. Одеса - 1794 рік" на "м. Одеса - 1415 рік". Однак і суд першої інстанції, і апеляція відмовилися відкривати справу: на їхню думку, питання визнання історичних дат не належать до компетенції суду. Позивач з цим не погодився, вважаючи, що порушено його конституційне право на "правдиву історію" і заявив, що "неоднозначність в державних документах викликає дезорієнтацію в просторі і часі".

Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду погодився з позивачем. Судді вирішили, що в позові йдеться про нормативно-правовий акт, отже, суди мають всі підстави його розглядати.

Відзначимо, що суперечки про вік Одеси ведуться серед істориків, краєзнавців і громадських діячів вже багато років. Зокрема, ідею про 600-річну історію міста гаряче відстоює уродженець Хмельницької області Сергій Гуцалюк - історик і активіст. З 2019 року іфн очолює Південне міжрегіональне відділення Українського інституту національної пам'яті. Гуцалюк брав участь у подіях 2-го травня в Одесі. Крім того, його звинувачували в організації побиття Нестора Шуфрича в Одесі восени 2014 року.

Українські Національні Новини

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