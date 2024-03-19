Пытался выявить места базирования ПВО: на Николаевщине задержали информатора разведки рф

В Николаевской области правоохранители задержали бывшего работника местного оборонного завода, который пытался обнаружить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как сообщается, чтобы отследить места базирования украинской ПВО, задержанный использовал беспилотные летательные аппараты, которые были оборудованы камерами видеофиксации.

Полученную информацию он мессенджером передавал "связному" российской спецслужбы. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который сейчас находится в Крыму и сотрудничает с оккупантами.

Рашисты планировали использовать полученные сведения для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в том числе для огневого поражения украинских комплексов ПВО - говорится в сообщении СБУ.

Служба безопасности разоблачила российского информатора в начале его разведывательной активности. Это позволило "пошагово" задокументировать фигуранта и заблаговременно обезопасить места дислокации подразделений ВСУ.

Злоумышленник был задержан в собственном доме. Во время обыска в его доме изъяты дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, используемые для кустарного производства взрывчатки.

По имеющимся данным, вражеский приспешник мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, которые попадали на камеры его беспилотников - указали в СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленником является бывший работник местного оборонного завода. В поле зрения оккупантов он попал из-за публикации собственных комментариев в российских Телеграмм-каналах, где он поддерживал войну против Украины.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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