Пытался подкупить чиновника биткоинами: дело нардепа Одарченко передали в суд

Дело нардепа Андрея Одарченко, которого подозревают в даче взятки главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами, направили в суд, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

"... направили в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины, члена комитета по вопросам антикоррупционной политики в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления. Действия народного избранника квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении.

Детали

21 ноября 2023 года правоохранители реализовали масштабную операцию по разоблачению действующих народных депутатов Украины, должностных лиц и представителей бизнеса на предоставлении неправомерной выгоды. Задокументировано три эпизода преступной деятельности.

Как установило следствие, в августе 2023 года народный депутат Андрей Одарченко обратился к топ-чиновнику Государственного агентства восстановления с просьбой способствовать выделению средств на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры. За это пообещал неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тысяч долларов, а впоследствии предоставил ее часть в размере 0,39 биткоина, что на тот момент равнялось 10 тыс. долларов.

Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода, которую удалось задокументировать в криптовалюте.

11 января 2024 года расследование в отношении нардепа Одарченко завершили.