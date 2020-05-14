После ослабления карантина Киев утром стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На дорогах Киева, по состоянию на 8:20, заметно значительное затруднение движения транспорта. Столица стоит в пробках после введения первого этапа ослабления карантинных мероприятий. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Победы, улица Борщаговская, улица Вадима Гетьмана, улица Жилянская, проспект Валерия Лобановского, Большая Окружная дорога, проспект Академика Глушкова, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, проспект Степана Бандеры и проспект Героев Сталинграда.
Также, затруднено движение на улице Новоконстантиновской, проспекте Академика Палладина, проспекте Леся Курбаса и улице Максима Гринченко.
На левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Николая Бажана, улице Здолбуновской, Дарницком шоссе, Харьковском шоссе, проспекте Соборности, проспекте Юрия Гагарина, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Генерала Жмаченко, улице Братиславской, проспекте Романа Шухевича и улице Оноре де Бальзака.
Движение на мостах: Дарницком, Русановском и Северном - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, с 12 мая в Киеве вводят первый этап послаблений карантина.