После паводков на западе Украины остается подтопленным один населенный пункт
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. После паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, остается подтопленным один населенный пункт на Буковине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
По состоянию на 7:00 10 июля на территории западных областей остаются подтопленными:
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- 1 (было 349) населенный пункт в Черновицкой области;
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- 2 (было 7 тыс. 225) подвалы в Ивано-Франковской области;
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- 4 (было 22 тыс. 182) приусадебные участки в Черновицкой области.
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Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.
Напомним, Президент Зеленский обещает контролировать ситуацию "на востоке и на западе".