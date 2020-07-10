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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 119759 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 122691 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119277 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102979 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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После паводков на западе Украины остается подтопленным один населенный пункт

После паводков на западе Украины остается подтопленным один населенный пункт

Киев  •  УНН

 • 11160 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. После паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, остается подтопленным один населенный пункт на Буковине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

По состоянию на 7:00 10 июля на территории западных областей остаются подтопленными:

  • 1 (было 349) населенный пункт в Черновицкой области;
  • 2 (было 7 тыс. 225) подвалы в Ивано-Франковской области;
  • 4 (было 22 тыс. 182) приусадебные участки в Черновицкой области.

Разрушены 202,4 км (было 278,2 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1 ).

Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.

Напомним, Президент Зеленский обещает контролировать ситуацию "на востоке и на западе".

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