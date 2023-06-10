После обороны "Азовстали" и долгих месяцев плена: щемящее видео встречи пограничника со своим верным псом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Пограничник встретился со своим верным другом после обороны "Азовстали" и долгих месяцев плена. В ГПСУ показали видео, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ГПСУ, пес Рамус в прошлом году также оказался в оккупации, поэтому возвращение пса превратилось в целую спецоперацию.
"Пока ее детали мы раскрыть не можем, но главное, друзья теперь вместе", - резюмировали в ГПСУ.