После обороны "Азовстали" и долгих месяцев плена: щемящее видео встречи пограничника со своим верным псом

Детали

Как сообщили в ГПСУ, пес Рамус в прошлом году также оказался в оккупации, поэтому возвращение пса превратилось в целую спецоперацию.

"Пока ее детали мы раскрыть не можем, но главное, друзья теперь вместе", - резюмировали в ГПСУ.