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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58001 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 79168 просмотра

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После ДТП с украинцами в Польше в больницах остается 22 человека

После ДТП с украинцами в Польше в больницах остается 22 человека

Киев  •  УНН

 • 13550 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на утро среды в больницах остаются 22 человека, пострадавших в результате ДТП автобуса "Познань-Херсон", произошедшей на территории Польши, пишет УНН со ссылкой на информацию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Цитата

“По состоянию на 7 ч 10 марта при информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии). Событие находится на контроле МИД Украины”, — говорится в сообщении.

Контекст

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в один из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было. Первая группа из 24 украинцев в ночь на 6 марта уже отправилась в Украину.

Накануне польская прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса.

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