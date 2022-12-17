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После 20 лет сотрудничества: Анджелина Джоли покидает пост посла ООН по делам беженцев

После 20 лет сотрудничества: Анджелина Джоли покидает пост посла ООН по делам беженцев

Киев • УНН

 • 641368 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Голливудская актриса Анджелина Джоли покидает пост специального посла Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев после 20 лет сотрудничества. Об этом говорится в обнародованном заявлении на сайте ООН, передает УНН.

Цитата

“После более чем 20 лет самоотверженной работы в Агентстве ООН по делам беженцев, защищая права и защиту вынужденно перемещенных людей во всем мире, Анджелина Джоли переходит от своей роли Специального посланника УВКБ ООН к участию в более широком круге гуманитарных проблем и прав человека”, – говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что Джоли будет продолжать работать над развитием “более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы”. Звезда планирует сотрудничать с более широким кругом участников по гуманитарным вопросам, а также работать непосредственно с местными организациями.

“Анджелина Джоли очень долго была важным гуманитарным партнером УВКБ ООН. Мы благодарны ей за десятилетия служения, ее преданность и то, что она сделала для беженцев и людей, вынужденных бежать. После долгой и успешной работы с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свою работу и поддерживаю ее решение. Я знаю, что проблема беженцев останется близкой для нее, и я уверен, что она привлечет такую же страсть и внимание к более широкому гуманитарному портфолио. Я с нетерпением жду нашей дальнейшей дружбы”, – заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Справка

УВКБ ООН работает с Анджелиной Джоли с 2001 года. В 2012 году она была назначена специальным посланником. В последние 21 год Джоли выполнила более 60 миссий по делам беженцев.

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