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Після 20 років співпраці: Анджеліна Джолі залишає посаду посла ООН у справах біженців

Після 20 років співпраці: Анджеліна Джолі залишає посаду посла ООН у справах біженців

Київ • УНН

 • 641369 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Голлівудська акторка Анджеліна Джолі залишає посаду спеціального посла Управління Верховного комісара ООН у справах біженців після 20 років співпраці. Про це йдеться в оприлюдненій заяві на сайті ООН, передає УНН.

Цитата

“Після понад 20 років самовідданої роботи в Агентстві ООН у справах біженців, захищаючи права та захист вимушено переміщених людей у всьому світі, Анджеліна Джолі переходить від своєї ролі Спеціального посланника УВКБ ООН до участі у більш широкого кола гуманітарних проблем та прав людини”, – йдеться у заяві.

Деталі

Зазначається, що Джолі продовжуватиме працювати над розбудовою “більш рівноправної, справедливої та інклюзивної міжнародної системи”. Зірка планує співпрацювати з ширшим колом учасників щодо гуманітарних питань, а також працювати безпосередньо з місцевими організаціями.

“Анджеліна Джолі дуже довго була важливим гуманітарним партнером УВКБ ООН. Ми вдячні їй за десятиліття служіння, її відданість і те, що вона зробила для біженців і людей, змушених тікати. Після довгої та успішної роботи з УВКБ ООН я ціную її бажання змінити свою роботу та підтримаю її рішення. Я знаю, що проблема біженців залишиться близькою для неї, і я впевнений, що вона приверне таку ж пристрасть і увагу до ширшого гуманітарного портфоліо. Я з нетерпінням чекаю нашої подальшої дружби”, – заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Довідка

УВКБ ООН працює з Анджеліною Джолі з 2001 року. У 2012 році вона була призначена спеціальним посланником. Протягом останніх 21 року Джолі виконала понад 60 місій у справах біженців.

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