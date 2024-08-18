Пылают тысячи гектаров: в российской тыве продолжаются масштабные лесные пожары

Жители российского региона тыва жалуются на смог от лесных пожаров. Там уже второй раз за лето был объявлен режим ЧС из-за горящего леса. Отмечается, что новую волну пожаров вызвали жара и грозы. Об этом УНН пишет со ссылкой на местные паблики.

Детали

По официальной информации, горят по меньшей мере 32 очага, охватывающие 2800 гектаров леса. В тандинском районе пожар подобрался к населенным пунктам. Местные жители страдают из-за проблем с дыханием.

Лесные пожары в тыве наблюдаются весь летний сезон, в связи с чем в регионе несколько раз объявляли режим ЧС.

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