Пыль из Сахары снова достигла Украины: принесла желтоватые облака и "пылевые" дожди

Пыль из Сахары достигла Украины, ее видно на спутниковых снимках над южными, центральными и северными регионами, но она будет вымываться из атмосферы быстрее благодаря осадкам, потенциально придавая облакам желтоватый оттенок, а капли дождя будут содержать частицы пыли, пока она не отступит на восток до выходных, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

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"Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины", - сообщили в Укргидрометцентре.

На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север, указали в ведомстве.

"Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, которые будут выпадать, будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми", - сообщили в Укргидрометцентре.

Пыль, как указано, "будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится".

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