Повышение адвалорного акциза принесет до 3,5 млрд грн и сохранит на плаву локальных производителей табака — СМИ

ukru
Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 24698 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 92004 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 67682 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 105766 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 83022 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93292 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 101976 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101203 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101139 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114461 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

Китай ответил США новыми пошлинами: что попало под удар

4 марта, 05:48 • 48178 просмотра
SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой

4 марта, 07:00 • 37624 просмотра
Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

Венгрия блокирует €20-миллиардный пакет помощи Украине, фон дер Ляйен может предложить более креативные подходы - Politico

4 марта, 08:00 • 71229 просмотра
Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

Приостановка военной помощи Трампом выглядит как попытка подтолкнуть Киев к капитуляции - нардеп

4 марта, 08:47 • 55196 просмотра
россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

россия откладывает переговоры с США и готовится к новой войне в Балтике - ЦПД РНБО

4 марта, 09:14 • 92456 просмотра
публикации
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

13:46 • 91977 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

12:57 • 105757 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 371149 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 322499 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 476166 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

14:27 • 23051 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 127431 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 205009 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 231989 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 210832 просмотра
Актуальное
Повышение адвалорного акциза принесет до 3,5 млрд грн и сохранит на плаву локальных производителей табака — СМИ

Повышение адвалорного акциза принесет до 3,5 млрд грн и сохранит на плаву локальных производителей табака — СМИ

Киев  •  УНН

 • 11821 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Предлагаемое повышение адвалорного акциза на сигареты соответствует европейским нормам, принципам равной конкуренции и социальной справедливости. Об этом пишет "Левый берег" в статье "Помощь казне "малой кровью": почему украинцам не стоит бояться повышения адвалорного акциза на сигареты", сообщает УНН.

Адвалорная ставка — это переменная часть акциза, которая зависит от стоимости продукции: чем дороже сигареты, тем больший налог с них выплачивается. С 2013 года в Украине "адвалор" составляет 12% и применяется к сигаретам дороже 51 грн. Законопроект №3044а-1 предлагает повысить ставку до 16%. Экономический эффект авторы документа оценивают в 3,5 млрд грн в год.

В странах ЕС размер "адвалора" варьируется и может достигать как 50-51% в Италии, так и 1% в Швеции. Предлагаемый акциз на уровне 16% не противоречит европейскому подходу. По оценкам Всемирного банка, в Украине 7,2 млн курильщиков, из них около 3 млн — потребители дешевых сигарет.

"Для этой категории любое подорожание сигарет — ощутимый удар по семейному бюджету. А вот для потребителей сигарет премиум-класса, вряд ли подорожание на несколько гривен будет ощутимо...С точки зрения социальной справедливости, повышение адвалорной ставки выглядит более чем приемлемо", — пишет LB.

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции. Международные табачные корпорации, которые критикуют увеличение адвалора, утверждают, что это спровоцирует отток потребителей в более дешевый сегмент.

"Но не стоит забывать, что производители сигарет премиум-класса (а это международные табачные концерны) — имеют в своем портфеле и сигареты более дешевого сегмента, которые не подпадают под действие адвалора. О каких неравных условиях на рынке в таком случае идет речь?", — пишет издание.

Кроме того, утверждение, что удорожание дорогих сигарет увеличит число курильщиков - также не находит подтверждения. Как показывает практика, в большинстве случаев курить начинают с дорогих сигарет, поскольку качество дешевых слишком низкое, чтобы понравиться потребителю. В этом контексте повышение "адвалора" может, напротив - повлечь снижение числа новых курильщиков.

В 2010-2013 годах "адвалор" находился на уровне 25%. Однако в 2013 году ставку резко снизили до 12%. Что привело к ее резкому снижению и что до сих пор остается загадкой. На протяжении последних 7 лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз табачные гиганты блокировали повышение и добивались сохранения статуса-кво, при котором дешевые сигареты незначительно уступают в цене премиальным.

"Одновременный рост цен на все сегменты сигарет постепенно выдавливает с рынка небольших конкурентов — отечественных производителей, которые сегодня обеспечивают недорогой продукцией простых украинских курильщиков", — пишет LB.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы