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Подтверждено огневое поражение районов сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области - Генштаб

Подтверждено огневое поражение районов сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 517634 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется, пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"Слава Украине! Начались триста тринадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 БпЛА “Шахед-136”. Все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Информация о ночном ударе по столице будет объявлена несколько позже. Также враг совершил 55 обстрелов с РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсон. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

На Новопавловском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее занятых рубежей.

На Херсонском - осуществляет перегруппировку войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Озеряновка, Опросное и Красногоровка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Свободная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалыгино – Сумской и Огурцово, Волчанск и Новомлынск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеровка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка на Луганщине.

На Лиманском направлении вражеский огонь зафиксирован неподалеку от Новоегоровки, Площанки, Невского, Краснопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населенных пунктов. В частности это - Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Белогоровки.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Подтверждено огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

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