Поддержка бизнеса на карантине: инициативы Зеленского заработают с завтрашнего дня

Эти Законы Украины № 1071-IX, № 1072-IX, № 1073-IX вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 10 декабря.

Так, Закон “О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” № 1071-ІХ предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, потерявшим часть заработной платы вследствие введения карантина, и физическим лицам — предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона, если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, документ предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени сотрудников из-за простоя в связи с введением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени сотрудника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Также закон предусматривает одноразовую компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер одноразовой компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ имеется задолженность.

Кроме того, документ предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания. Продляется и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2” № 1072-ІХ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков — физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

Эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить налоговые долги, если придется приостановить деятельность. В комплексе с другими законопроектами это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьезных потерь.

Кроме того, Закон “О внесении изменений в статью 28 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” № 1073-ІХ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: одноразовая материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовая компенсация бизнесу для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Добавим, Президент Зеленский подписал эти принятые Верховной Радой 4 декабря законы два дня назад, 7 декабря.