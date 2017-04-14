Оснований для продолжения миссии "российских миротворцев" в Приднестровье нет - И.Фриз

"Заявления молдавской стороны об отклонении приднестровской делегации от достигнутых ранее договоренностей является серьезным сигналом и должны найти реакцию всех участников переговорного процесса. Развитие ситуации в ПМР, признаки аннексии со стороны РФ, заключаются в решении по использованию российской государственной символики, развертывании на территории ПМР сети российской резидентуры, центров подготовки боевиков, участвующих в войне на Донбассе, свидетельствуют не только о неэффективности так называемой миротворческой миссии РФ в этом непризнанном территориальном объединении, но и об использовании этой территории под видом миротворческих усилий для подрывной работы против Украины и демократического правительства Молдовы", - заявила И.Фриз.

Народный депутат отметила, что выступает за полную замену российской отдельной группы войск на международный полицейский контингент: "В этом году исполняется 25 лет с момента прекращения боевых действий в Приднестровье, и это вполне достаточный срок для того, чтобы быть признаком завершения рисков вооруженного противостояния и соответственно основанием для завершения миссии так называемых российских миротворцев в регионе. Призываю официальный Кишинев в лице Правительства поставить перед ОБСЕ вопрос о выводе и замену ОГРВ на международных миротворцев и наблюдателей под эгидой ОБСЕ или СБ ООН".

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