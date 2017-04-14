Оснований для продолжения миссии "российских миротворцев" в Приднестровье нет - И.Фриз

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58028 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106510 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163868 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120299 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118898 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113814 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105123 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107277 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103741 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156002 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 15645 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украина, как страна-посредник в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, должна поддержать требование делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии по вводу в зону безопасности международных наблюдателей для мониторинга ситуации. Об этом написала народный депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заявления молдавской стороны об отклонении приднестровской делегации от достигнутых ранее договоренностей является серьезным сигналом и должны найти реакцию всех участников переговорного процесса. Развитие ситуации в ПМР, признаки аннексии со стороны РФ, заключаются в решении по использованию российской государственной символики, развертывании на территории ПМР сети российской резидентуры, центров подготовки боевиков, участвующих в войне на Донбассе, свидетельствуют не только о неэффективности так называемой миротворческой миссии РФ в этом непризнанном территориальном объединении, но и об использовании этой территории под видом миротворческих усилий для подрывной работы против Украины и демократического правительства Молдовы", - заявила И.Фриз.

Народный депутат отметила, что выступает за полную замену российской отдельной группы войск на международный полицейский контингент: "В этом году исполняется 25 лет с момента прекращения боевых действий в Приднестровье, и это вполне достаточный срок для того, чтобы быть признаком завершения рисков вооруженного противостояния и соответственно основанием для завершения миссии так называемых российских миротворцев в регионе. Призываю официальный Кишинев в лице Правительства поставить перед ОБСЕ вопрос о выводе и замену ОГРВ на международных миротворцев и наблюдателей под эгидой ОБСЕ или СБ ООН".

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