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Продавали поддельные лекарства для онкобольных: преступной группе грозит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 28340 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Пятерым людям, которые производили и продавали фальсифицированные лекарства для онкобольных в Украине и за рубежом, грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Продавали поддельные лекарства для онкобольных: преступной группе грозит пожизненное заключение

Детали

В состав преступной организации входило пять человек: два организатора из Украины и три исполнителя, двое из них — иностранцы, которые имели необходимые связи для распространения фальсифицированных лекарств на территории других стран.

По данным расследования, в течение трех лет группа подделывала лекарства для онкобольных известных европейских брендов. Подпольный склад находился в Киеве. Одна упаковка препаратов стоила 1500 долларов.

Фальшивые медикаменты доставляли контрабандным путем на территории США, Малайзии, Индии и Израиля. На деньги от продажи покупали элитную недвижимость и автомобили.

Во время обысков по месту совершения преступной деятельности и месту жительства ее участников изъяли: оборудование, тару, записи с “черновой” бухгалтерией, фальсифицированные лекарственные средства на сумму свыше 15 млн. гривен, а также 8 млн. гривен, которые они получили от незаконной деятельности.

Злоумышленникам инкриминируют совершение преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);
  • ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара);
  • ч. 3 ст. 305 (контрабанда фальсифицированных лекарственных средств);
  • ч. 3 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств).

Им грозит заключение до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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