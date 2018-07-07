Подпольный цех по производству патронов обнаружили в Сумской области

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились в рамках уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием ...), в поле зрения детективов СУ ГУНП области и сотрудников СБУ попал житель Сумского района. Правоохранители имели все основания считать, что человек занимается изготовлением боевых патронов и переработкой оружия под огнестрельное. Чтобы проверить подозрения, они провели санкционированный обыск его усадьбы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одессит устроил подпольный цех по изготовлению оружия в подвале многоэтажки

Оказалось, что одно из хозяйственных помещений было фактически оборудованно под мини-цех по изготовлению и переработке оружия и боеприпасов. В общем, во время обыска нашли и изъяли 3000 пуль, 1,5 тысячи патронов, 8000 гильз, около 4 килограммов пороха и почти 6 десятков магазинов к автоматическому оружию. Кроме того, изъяты охотничий карабин с признаками переработки под автоматическую стрельбу, макет автомата Калашникова ММГ с признаками переработки, соответствующее оборудование для переработки оружия под огнестрельное и изготовление боевых патронов, составляющие и запчасти к оружию различных систем. Также правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, с помощью которой человек через интернет-сеть вероятно осуществлял реализацию своей "продукции".

Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование, по результатам которого будет принято дальнейшее процессуальное решение. Пока следственные действия, под процессуальным руководством прокуратуры области, по делу продолжаются, устанавливается круг других лиц, причастных к переработке и реализации оружия и поставки компонентов к ней.