Підпільний цех з виробництва набоїв виявили на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Підпільне виробництво набоїв і переробку зброї організував у себе в маєтку житель Сумського району. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Сумській області, передає УНН.
“В ході оперативно-розшукових заходів, котрі проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю...), в поле зору детективів СУ ГУНП області та співробітників СБУ потрапив житель Сумського району. Правоохоронці мали всі підстави вважати, що чоловік займається виготовленням бойових набоїв та переробкою зброї під вогнепальну. Аби перевірити підозри, вони провели санкціонований обшук його садиби”, — йдеться у повідомленні.
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Виявилось, що одне з господарських приміщень було фактично обладнане під міні-цех по виготовленню та переробці зброї та боєприпасів. Загалом, під час обшуку знайшли та вилучили 3 тисячі куль, 1,5 тисячі набоїв, 8 тисяч гільз, близько 4 кілограмів пороху і майже 6 десятків магазинів до автоматичної зброї. Крім того, вилучені мисливський карабін з ознаками переробки під автоматичну стрільбу, макет автомату Калашникова ММГ з ознаками переробки, відповідне обладнання для переробки зброї під вогнепальну і виготовлення бойових набоїв, складники та запчастини до зброї різних систем. Також правоохоронці виявили та вилучили комп‘ютерну техніку, за допомогою якої чоловік через інтернет-мережу ймовірно здійснював реалізацію своєї “продукції”.
Наразі все вилучене направлене на експертне дослідження, за результатами якого буде прийняте подальше процесуальне рішення. Поки що слідчі дії, під процесуальним керівництвом прокуратури області, по справі тривають, встановлюється коло інших осіб, причетних до переробки та реалізації зброї та постачання складників до неї.