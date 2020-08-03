Подозреваемый в коррупции бывший король Испании Хуан Карлос I покинет страну

“Я сообщаю вам про свое обдуманное решение переехать из Испании в этот период”, — говорится в письме.

Очевидно, что речь идет о периоде расследование дела о коррупции и взяточничестве. Как известно, 8 июня Верховный суд Испании заявил о проведении расследования для выяснения роли Хуана Карлоса I в коррупционном деле, связанном со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Органы юстиции осуществляют расследование с 2018 года. В связи с иммунитетом, который имел бывший король до своего отречения от престола в 2014 году, расследование в отношении него может осуществлять только Верховный суд. Он имеет право расследовать лишь те события, которые произошли после отречения Хуаном Карлосом престола.

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Расследование дела началось в сентябре 2018 года после того, как стало известно, что бывшая подруга Хауна Карлоса, Коринна цу Зайн-Витгенштейн заявляла, что король получил комиссионные в связи с железной дорогой между Меккой и Мединой, построенной испанскими компаниями. В марте швейцарское издание Tribune de Geneve сообщил, что еще в 2008 году Хуан Карлос якобы мог получить от Саудовской Аравии взяток на 100 млн долларов, которые были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда.

Через своего адвоката 82-летний Хуан Карлос неоднократно отказывался комментировать эти обвинения.