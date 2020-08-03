Подозреваемый в коррупции бывший король Испании Хуан Карлос I покинет страну
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Бывший король Испании Хуан Карлос I в понедельник, 3 августа, объявил, что покидает страну. Об этом он сообщил в письме на имя его сына, нынешнего короля Испании Фелипе VI, размещенном на сайте королевской семьи, передает УНН со ссылкой на DW.
“Я сообщаю вам про свое обдуманное решение переехать из Испании в этот период”, — говорится в письме.
Очевидно, что речь идет о периоде расследование дела о коррупции и взяточничестве. Как известно, 8 июня Верховный суд Испании заявил о проведении расследования для выяснения роли Хуана Карлоса I в коррупционном деле, связанном со строительством высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Органы юстиции осуществляют расследование с 2018 года. В связи с иммунитетом, который имел бывший король до своего отречения от престола в 2014 году, расследование в отношении него может осуществлять только Верховный суд. Он имеет право расследовать лишь те события, которые произошли после отречения Хуаном Карлосом престола.
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Расследование дела началось в сентябре 2018 года после того, как стало известно, что бывшая подруга Хауна Карлоса, Коринна цу Зайн-Витгенштейн заявляла, что король получил комиссионные в связи с железной дорогой между Меккой и Мединой, построенной испанскими компаниями. В марте швейцарское издание Tribune de Geneve сообщил, что еще в 2008 году Хуан Карлос якобы мог получить от Саудовской Аравии взяток на 100 млн долларов, которые были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя его фонда.
Через своего адвоката 82-летний Хуан Карлос неоднократно отказывался комментировать эти обвинения.