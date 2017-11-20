Подозрение Лукаш не согласовывают из-за недостаточности доказательств - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Заместитель Генпрокурора не согласовывает подозрение экс-министру юстиции Украины Елене Лукаш, подготовленную Департаментом специальных расследований, поскольку считает, что по той статье, которую ей хотят предъявить, недостаточно собрано доказательств. Об этом Генпрокурор Юрий Луценко сказал на брифинге после встречи с семьями Героев Небесной Сотни, передает УНН.
"Новый заместитель (заместитель Генпрокурора, который курирует Департамент спецрасследований ГПУ - ред.) также не согласовывает подозрение (экс-министру юстиции Елене Лукаш - ред.). Потому что следователь должен доказать прокурору достаточность доказательств. Самого революционного желания для того, чтобы посадить человека, не достаточно", - сказал он.
По словам Ю.Луценко, по делу Е.Лукаш, которое он лично заслушал, есть собранные доказательства.
"Но заместитель, который берет на себя юридическую ответственность за привлечение к уголовной ответственности, считает, что их недостаточно", - уточнил он.
Генпрокурор пояснил, что пока по той статье, которую хотят предъявить Е.Лукаш в Департаменте спецрасследований, нет достаточно доказательств.
"Я должен получить сигнал о том, что количество доказательств достаточно. Сейчас такого сигнала по этой статье, которую должен предъявить Сергей Викторович (Сергей Горбатюк - начальник Департамента спецрасследований - ред.) нет. По другим статьям - он не согласен. Идет рабочее трения между следователем и прокурором", - добавил он.
Как сообщал УНН, в конце октября в ГПУ сообщили, что следствие по делу Е.Лукаш находится на этапе завершения.