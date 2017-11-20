Подозрение Лукаш не согласовывают из-за недостаточности доказательств - Генпрокурор

"Новый заместитель (заместитель Генпрокурора, который курирует Департамент спецрасследований ГПУ - ред.) также не согласовывает подозрение (экс-министру юстиции Елене Лукаш - ред.). Потому что следователь должен доказать прокурору достаточность доказательств. Самого революционного желания для того, чтобы посадить человека, не достаточно", - сказал он.

По словам Ю.Луценко, по делу Е.Лукаш, которое он лично заслушал, есть собранные доказательства.

"Но заместитель, который берет на себя юридическую ответственность за привлечение к уголовной ответственности, считает, что их недостаточно", - уточнил он.

Генпрокурор пояснил, что пока по той статье, которую хотят предъявить Е.Лукаш в Департаменте спецрасследований, нет достаточно доказательств.

"Я должен получить сигнал о том, что количество доказательств достаточно. Сейчас такого сигнала по этой статье, которую должен предъявить Сергей Викторович (Сергей Горбатюк - начальник Департамента спецрасследований - ред.) нет. По другим статьям - он не согласен. Идет рабочее трения между следователем и прокурором", - добавил он.

Как сообщал УНН, в конце октября в ГПУ сообщили, что следствие по делу Е.Лукаш находится на этапе завершения.