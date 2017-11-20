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Підозру Лукаш не погоджують через недостатність доказів – Генпрокурор

Підозру Лукаш не погоджують через недостатність доказів – Генпрокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Заступник Генпрокурора не погоджує підозру екс-міністрові юстиції України Олені Лукаш, підготовлену Департаментом спеціальних розслідувань, бо вважає, що за тією статтею, яку їй хочуть пред’явити, не достатньо зібрано доказів. Про це Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні сказав на брифінгу після зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

“Новий заступник (заступник Генпрокурора, який курує Департамент спецрозслідувань ГПУ — ред.) також не погоджує підозру (екс-міністру юстиції Олені Лукаш — ред.). Тому що слідчий має довести прокурору достатність доказів. Самого революційного бажання для того, щоб посадити людину, не достатньо”, — сказав він.

За словами Ю.Луценка, у справі О.Лукаш, яку він особисто заслуховував, є зібрані докази.

“Але заступник, який бере на себе юридичну відповідальність за притягнення до кримінальної відповідальності, вважає, що їх недостатньо”, — уточнив він.

Генпрокурор пояснив, що поки що за тією статтею, яку хочуть пред’явити О.Лукаш у Департаменті спецрозслідувань, немає достатньо доказів.

“Я маю отримати сигнал про те, що кількість доказів достатньо. Наразі такого сигналу по цій статті, яку має пред’явити Сергій Вікторович (Сергій Горбатюк — начальник Департаменту спецрозслідувань — ред.) нема. По інших статтях — він не згоден. Іде робоче тертя між слідчим і прокурором”, — додав він.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня у ГПУ повідомили, що слідство у справі О.Лукаш перебуває на етапі завершення.

Українські Національні Новини

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