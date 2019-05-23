Подросток повредил 60 могил на кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Полиция в Винницкой области задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"22 мая в Калиновском районе 14-летний парень на кладбище повредил 60 памятников", - сообщили в полиции.
О том, что на центральном кладбище неизвестный повредил более полусотни памятников и крестов, полиции сообщил глава сельского совета села Корделевка.
Причастного к совершению массового надругательства над могилами сотрудники полиции задержали на этом же кладбище. Правонарушителем оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса. По словам парня, таким образом он пытался успокоиться из-за оскорблений одноклассников.
На данный момент полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения. Опрашиваются родные, ученики и учителя подростка.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
Напомним, подростков, повредивших 38 могильных памятников, задержали в Одесской области.