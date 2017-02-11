Подростки напали на бездомных в Днепре, одного забили до смерти

Чтобы разоблачить подозреваемых в умышленном убийстве оперативные работники Индустриального отделения полиции г. Днепр обошли поквартирно все многоэтажки, которые находятся рядом. Удалось выяснить, что в ночь с 9 на 10 февраля около полуночи 13-летняя девушка вместе с 16-летним учеником местной школы и 19-летним неработающим молодым человеком выпили в подъезде бутылку коньяка. После этого в состоянии алкогольного опьянения они вышли на ул. Калиновую г. Днепр. Рядом с домом подростки увидели двух бездомных, спящих на трубах теплотрассы. Беспричинно они напали на бездомных, били их руками, ногами и камнями, в результате чего 44-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний с многочисленными телесными повреждениями дождался утра, когда его заметили граждане и вызвали скорую помощь и полицию.

Подозреваемые в преступлении были доставлены в Индустриальное отделение полиции. Их вина подтверждается личным признанием и изъятыми вещественными доказательствами. Молодым людям грозит наказание по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Также следователи решают вопрос об избрании им меры пресечения. В отношении девушки будут применены принудительные меры воспитательного характера.