Под подозрением НАБУ находятся 27 вероятных коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Статус подозреваемых в совершении уголовных коррупционных правонарушений, отнесенных к подследственности НАБУ, во втором полугодии 2018 года получили 27 человек. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.
“В общем, во II квартале 2018 года статус подозреваемых в совершении уголовных коррупционных правонарушений, отнесенных к подследственности НАБУ, получили 27 человек”, — говорится в полугодовом отчете НАБУ.
Как отмечается, статус обвиняемых в течение указанного периода получило такое же количество человек. Кроме того, расследование 15 уголовных производств завершено.
Примечательно, что общее количество обвинительных актов, которые были направлены в суд, было составлено в отношении 226 человек. В 143 делах детективы НАБУ завершили досудебное расследование.
“С начала 4 декабря 2015 года до конца июня 2018 года в работе детективов НАБУ и прокуроров САП находились 683 уголовных производства. Статус подозреваемых в них имеют 163 человека”, - такую статистику обнародовали в НАБУ.
Наиболее резонансным делом в производстве НАБУ стало расследование в отношении 7 лиц, подозреваемых в завладении средствами бюджета города Одессы при приобретении зданий ОАО “ХК ”Краян“. Среди них — действующий мэр Одессы.
Также в июне прокуроры САП направили в суд для рассмотрения по существу обвинительные акты в отношении судьи ВАСУ, которому инкриминируется декларирование недостоверных данных (ст.366-1 УК Украины), и в отношении заместителя прокурора Винницкой области и двух посредников в совершении преступления, квалифицированного по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины ( “Злоупотребление влиянием”).
Как сообщал УНН, по данным ГПУ, в Украине за полгода было совершено почти 4,5 тыс. умышленных убийств.